{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паводок в Иркутской области

В Иркутской области сотрудники Росгвардии помогают инвалидам, пострадавшим от паводка

В ведомстве отметили, что к ликвидации последствий наводнения в регионе привлечено более 500 росгвардейцев

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Росгвардия направила в Иркутскую область специальные группы, которые оказывают помощь маломобильным и пожилым гражданам, пострадавшим в результате наводнения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

"Особое внимание уделяется тем, кому врачи категорически запретили поднимать тяжести. Военнослужащие помогают пожилым людям расчищать придомовые участки от завалов, откачивают воду из подвальных помещений и доставляют предметы гуманитарной помощи прямо домой. Кроме этого, группировка Росгвардии приступила к восстановлению детских образовательных учреждений в районах Иркутской области, пострадавших от наводнения. Росгвардейцы уже завершили аварийно-восстановительные работы в детском саду № 3 и детской художественной школе Нижнеудинска", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, росгвардейцы провели восстановительные работы в Нижнеудинской детской художественной школе, они расчистили прилегающую территорию от завалов, а также отремонтировали лавочки и ограды. В ведомстве напомнили, что к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области привлечено всего более 500 военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Мутко поручил завершить выплаты пострадавшим при паводке в Иркутской области до 27 июля
Читать полностью