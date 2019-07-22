В Иркутской области сотрудники Росгвардии помогают инвалидам, пострадавшим от паводка

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Росгвардия направила в Иркутскую область специальные группы, которые оказывают помощь маломобильным и пожилым гражданам, пострадавшим в результате наводнения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Особое внимание уделяется тем, кому врачи категорически запретили поднимать тяжести. Военнослужащие помогают пожилым людям расчищать придомовые участки от завалов, откачивают воду из подвальных помещений и доставляют предметы гуманитарной помощи прямо домой. Кроме этого, группировка Росгвардии приступила к восстановлению детских образовательных учреждений в районах Иркутской области, пострадавших от наводнения. Росгвардейцы уже завершили аварийно-восстановительные работы в детском саду № 3 и детской художественной школе Нижнеудинска", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, росгвардейцы провели восстановительные работы в Нижнеудинской детской художественной школе, они расчистили прилегающую территорию от завалов, а также отремонтировали лавочки и ограды. В ведомстве напомнили, что к ликвидации последствий наводнения в Иркутской области привлечено всего более 500 военнослужащих и сотрудников Росгвардии.