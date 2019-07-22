В Новосибирске грузовик столкнулся с автобусом, пострадали четыре человека

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся в понедельник с грузовиком в Ленинском районе Новосибирска. Пострадали четыре человека, из них двое детей, сообщил ТАСС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

"Автобус ПАЗ остановился на остановке общественного транспорта "ТЦ "Заря". В заднюю часть автобуса совершил наезд грузовой автомобиль Scania. В результате ДТП пострадали 4 пассажира", - сказал он.

Среди получивших травмы пассажиров двое взрослых, мужчина и женщина 1956 года рождения, а также дети 2004 года рождения - мальчик и девочка. Савченков добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, однако есть вероятность, что после оказания медицинской помощи их отпустят домой.

Как уточнил Савченков, на месте работает экипаж ГИБДД.