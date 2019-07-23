На Алтае из-за вредных примесей в атмосфере от дыма объявлено штормовое предупреждение

БАРНАУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Превышение вредных примесей в воздухе зафиксировано в Алтайском крае из-за дыма от лесных пожаров, принесенного из соседних регионов Сибири. В крае объявлено штормовое предупреждение, сообщили ТАСС в Алтайском ЦГМС во вторник.

"Штормовое предупреждение действует в регионе, оно введено из-за создавшихся неблагоприятных для рассеивания веществ условий. У нас условия, когда загрязняющие вещества не рассеиваются, а накапливаются, поэтому мы видим дымку, мглу, красное солнце. Вводятся специальные ограничительные меры для предприятий, чтобы предотвратить дополнительное поступление загрязняющих веществ, чтобы не было роста концентраций" - сказал собеседник агентства.

Как пояснили в ЦГМС, в воздухе нет значительных концентраций вредных примесей, из-за которых нужно было бы ограничивать выбросы предприятий - при такой степени им не рекомендуется проведение технических работ, связанных со сбросом загрязняющих веществ из оборудования. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, дымовая завеса выступает экраном на пути солнечного света и отрицательно влияет на формирование облаков и выпадение осадков. Микрочастицы находятся на высоте от двух до пяти километров, поэтому нет характерного запаха гари.

Дым поступает на Алтай из Красноярского края и Иркутской области. По данным наблюдений Центра гигиены и эпидемиологии, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, здоровью граждан ничто не угрожает. В самом Алтайском крае, по данным ГУ МЧС по региону, лесных пожаров, влияющих на задымленность, нет. Задымление будет наблюдаться примерно еще два дня.

Ранее сообщалось, что в площадь пожаров в лесах Красноярского края достигла почти 750 тыс. га. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушат в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры.