Задержанные из-за тумана рейсы из Москвы прибыли в Томск

ТОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и S7, прилет которых в Томск из Москвы задержался во вторник утром на несколько часов из-за тумана, прибыли в аэропорт назначения. Об этом сообщается на онлайн-табло томского аэропорта.

По данным онлайн-табло, задержанные на два - три часа рейсы "Аэрофлота" "SU 1530", "SU 1536" и борт авиакомпании S7 "S7 811" из Москвы прибыли в Томск. Сейчас они готовятся к вылету по обратным направлениям.

Как ранее сообщил ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк, по факту задержки самолетов из-за метеоусловий (тумана) транспортной прокуратурой проводилась проверка соблюдения прав пассажиров, однако никаких нарушений выявлено не было.