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Задержанные из-за тумана рейсы из Москвы прибыли в Томск

Сейчас они готовятся к вылету по обратным направлениям

ТОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Самолеты авиакомпаний "Аэрофлот" и S7, прилет которых в Томск из Москвы задержался во вторник утром на несколько часов из-за тумана, прибыли в аэропорт назначения. Об этом сообщается на онлайн-табло томского аэропорта.

По данным онлайн-табло, задержанные на два - три часа рейсы "Аэрофлота" "SU 1530", "SU 1536" и борт авиакомпании S7 "S7 811" из Москвы прибыли в Томск. Сейчас они готовятся к вылету по обратным направлениям.

Как ранее сообщил ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк, по факту задержки самолетов из-за метеоусловий (тумана) транспортной прокуратурой проводилась проверка соблюдения прав пассажиров, однако никаких нарушений выявлено не было.

Теги
Россия
Прилет трех самолетов из столицы в Томск задерживается из-за тумана
Транспортная прокуратура начала проверку прав пассажиров
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