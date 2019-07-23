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Кемеровские мотострелки отразили ночное нападение условного противника

В учениях было задействовано более 20 единиц военной техники и около 300 военнослужащих, сообщили в пресс-службе ЦВО

ТАСС, 23 июля. Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, отразили ночное нападение условного противника на склад оружия и боеприпасов. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"По замыслу учений, условный противник на пикапах, вооруженных крупнокалиберными пулеметами, выдвинулся в направлении военных складов. По сигналу тревоги военнослужащие ротно-тактической группы заняли оборону на маршруте следования условной бандгруппы. Экипажи БМП-2 отработали уничтожение целей, имитирующих живую силу и автомобильную технику условного противника, из пушек калибра 30-мм на дальностях до двух километров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в учениях было задействовано свыше 20 единиц военной техники и около 300 военнослужащих.

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