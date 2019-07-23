В Омске после ДТП с двумя погибшими возбудили уголовное дело

ОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Омске после произошедшего в понедельник ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадало 12, сообщается во вторник на сайте регионального МВД.

Ранее сообщалось, что столкновение автомобилей Nissan Pathfinder и Renault Logan произошло 22 июля около 14:25 (11:25 мск) в Омском районе. По предварительным данным, женщина, находившаяся за рулем Nissan, при повороте налево не уступила дорогу движущемся во встречном направлению автомобилю Renault. В результате столкновения водитель и пассажир Renault погибли на месте происшествия. Еще три пассажира Renault, а также водитель и восемь пассажиров Nissan, были госпитализированы.

"По факту ДТП следователем следственного отдела ОМВД России по Омскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 22 июля пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, состояние четырех из них оценивается как тяжелое, еще пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, обследование еще двух пострадавших пока не завершено, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Омской области.