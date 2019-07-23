На Алтае в ДТП с двумя автомобилями пострадали семь человек

БАРНАУЛ, 23 июля. /ТАСС/. ДТП с двумя легковыми автомобилями произошло во вторник в Романовском районе в Алтайском крае. Пострадали семь человек, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"ДТП произошло в Романовском районе на 233-м километре автодороги Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан. Пострадали водитель и два пассажира, находящиеся в автомобиле ВАЗ-2106, а также четыре человека, находящиеся в автомобиле Volkswagen Multivan. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Multivan нарушил правило расположения транспортных средств на проезжей части, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с ВАЗ-2106.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.