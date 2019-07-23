В Иркутской области задержали сотрудника ФСИН за кражу нефрита на сумму около 1 млн руб.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали сотрудника ФСИН в Иркутской области по подозрению в краже нефрита, который находился под охраной судебных приставов, на сумму порядка 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Усольский" задержали подозреваемых в хищении 200 кг ценного минерала, который находился в районном отделе судебных приставов", - сказала она.

По ее словам, в январе этого года в полицию поступило сообщение о хищении незаконно добытого нефрита, стоимостью около миллиона рублей, который ранее был изъят судебными приставами у гражданина.

"По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража в крупном размере"). Сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые в данном противоправном деянии: один из них работал в районном отделе судебных приставов, при этом он не являлся государственным гражданским служащим, а его сообщник нес службу в одной из исправительных колоний системы ФСИН России", - отметила представитель МВД.

Она отметила, что похищенный нефрит найден в колодце одного из частных домовладений на пятиметровой глубине. В настоящее время похищенное изъято и хранится в качестве вещественного доказательства в следственном органе. "В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - заключила Волк.