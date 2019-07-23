Военные химики продезинфицировали три котельных в подтопленном Тулуне

ТАСС, 23 июля. Подразделения радиационной, химической, биологической защиты провели дезинфекционные работы на трех городских котельных города Тулуна Иркутской области, который наиболее пострадал в результате паводка. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

"Продезинфицированы внутренние и внешние поверхности котельных, а также прилегающая к ним территория - всего около 3 тысяч кв. м. Также военными специалистами-химиками проведена дезинфекция территории в районе мясокомбината "Тулунский мясной двор" и центра детского творчества "Кристалл", - говорится в сообщении.