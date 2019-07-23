Военные химики продезинфицировали три котельных в подтопленном Тулуне

ТАСС, 23 июля. Подразделения радиационной, химической, биологической защиты провели дезинфекционные работы на трех городских котельных города Тулуна Иркутской области, который наиболее пострадал в результате паводка. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.
"Продезинфицированы внутренние и внешние поверхности котельных, а также прилегающая к ним территория - всего около 3 тысяч кв. м. Также военными специалистами-химиками проведена дезинфекция территории в районе мясокомбината "Тулунский мясной двор" и центра детского творчества "Кристалл", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что задействованная в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области группировка Минобороны останется в регионе до особого распоряжения. Всего задействовано более тысячи военнослужащих, которые выпекают хлеб, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят диагностику проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, расчищают территорию от завалов и мусора.
По данным на утро вторника, 23 июля, вода остается в семи домах города Тулун. За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.