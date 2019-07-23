Дым от красноярских лесных пожаров продержится в Новосибирске еще как минимум сутки

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Дым, пришедший в Новосибирск и другие регионы Западной Сибири из-за пожаров в Красноярском крае, задержится как минимум на сутки по уточненному прогнозу синоптиков. Смена обстановки зависит от направления ветра, сообщил ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Ренад Ягудин.

Ранее сообщалось, что в воскресенье ветер принес дым от лесных пожаров из Красноярского края в Новосибирскую и Томскую области, а также в Хакасию. Улучшение обстановки зависит от изменения направления ветра. "Мы рассчитывали, что уже завтра начнется улучшение обстановки, но пока поддерживаются в атмосфере северо-восточные потоки, которые обеспечивают поступление частиц дыма от лесных пожаров в Эвенкийском районе Красноярского края. Похоже, еще сутки задержится такая погода, которая обеспечивает ухудшение качества воздуха в Новосибирске, окружающих районах", - сказал Ягудин.

По его словам, похожая ситуация отмечается в Кемеровской области - первоначальный прогноз там тоже пересмотрен, дым в Кузбассе задержится как минимум на сутки. Даже после смены направления ветра дым уйдет не сразу, для рассеивания потребуется еще некоторое время.

Ранее сообщалось, что в экстренные службы Новосибирской области поступило более 700 жалоб на дым. По информации мэрии Новосибирска, в городе ежедневно проводятся замеры воздуха. Действующих лесных пожаров на территории региона нет.

Площадь пожаров в лесах Красноярского края составляет почти 750 тыс. га, на территории края действует 124 лесных пожара. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Пожары действуют в Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах. Угрозы населенным пунктам нет.