Уровень воды в реках на юге Иркутской области повысился на 25-60 см

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Повышение уровня воды в реках на 25-60 см отмечается во вторник на юге Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля на реках южного Прибайкалья и реке Иркут отмечается повышение уровней воды на 25-60 см, на остальных реках области отмечается колебание уровней воды в пределах 5-25 см", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уровни ниже критических.