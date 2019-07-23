Уровень воды в реках на юге Иркутской области повысился на 25-60 см

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Повышение уровня воды в реках на 25-60 см отмечается во вторник на юге Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля на реках южного Прибайкалья и реке Иркут отмечается повышение уровней воды на 25-60 см, на остальных реках области отмечается колебание уровней воды в пределах 5-25 см", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что уровни ниже критических.
Во вторник на ряде территорий Иркутской области идут дожди. По прогнозу синоптиков, 24 и 25 июля также пройдут сильные дожди, в связи с чем в реках южного Прибайкалья ожидается повышение уровня воды на 60-120 см, на реке Иркут - на 15-40 см, в остальных реках области - преимущественно колебание уровня воды в пределах 5-30 см.
Сильные дожди в конце июня стали причиной паводков в Иркутской области. В 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.