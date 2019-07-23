В мэры Тулуна выдвинулись пять кандидатов

"В Иркутской области на территориях, пострадавших от паводка, подготовка к единому дню голосования ведется в штатном режиме. Так, в Тулуне продолжается выдвижение кандидатов на выборах мэра и депутатов думы. По данным на утро 23 июля, на пост мэра Тулуна выдвинулись пять кандидатов, из которых три самовыдвиженца и по одному представителю от ЛДПР и КПРФ. За места в думу города ведут борьбу более 50 кандидатов", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Пятеро кандидатов выдвинулись на пост мэра города Тулун Иркутской области, где продолжается устранение последствий паводков. К единому дню голосования, 8 декабря, восстановят все подтопленные избирательные участки, сообщается во вторник на сайте регионального избиркома.

Пострадавшие от паводков избирательные участки восстановят к единому дню голосования. Уточняется, что из-за наводнения в Тулуне были подтоплены помещения восьми избирательных комиссий. "Помещения для голосования, которые были затоплены, уже обследованы, часть ремонтируется, одно будет заменено из-за признания его негодным к эксплуатации. Определено здание, куда перенесут участковую комиссию. Избирателей дополнительно проинформируем, где будет располагаться новое помещения для голосования", - цитируются в сообщении слова председателя Тулунской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) Светланы Цезаревой.

В Нижнеудинском районе Иркутской области пройдут дополнительные выборы в думу района по двум округам. Документы о выдвижении представили пять кандидатов: по два от "Единой России" и ЛДПР, один от "Справедливой России", уточнили в избиркоме Иркутской области.

"Самый большой урон от наводнения получило помещение теризбиркома. Сейчас идет просушка, оценивается ущерб. Мы же продолжаем прием документов от кандидатов, сидим в тесноте, но не в обиде. Ни участковые комиссии, ни оборудование УИК не пострадали", - приводятся в сообщении слова председателя Нижнеудинской ТИК Владимира Карнаухова.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.