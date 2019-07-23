В Омске из-за дыма от пожаров в Красноярском крае выросло число обращений за медпомощью

ОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Количество обращений в скорую медицинскую помощь Омска выросло за прошедшую ночь более чем на 15% из-за дымки, образовавшейся в городе из-за лесных пожаров в Красноярском крае. Об этом во вторник сообщила ТАСС пресс-секретарь Министерства здравоохранения Омской области Анна Никитенко.

Ранее сообщалось, что дымка, которая окутала Омск и восточные районы области, вызвана лесными пожарами в Красноярском крае. Задымление может продержаться в регионе до 24 июля.

"В Омске количество вызовов в скорую помощь увеличилось за последнюю ночь на 150 обращений. Обычно их 950, сегодня было 1100. Люди из-за смога жалуются на обострения хронических заболеваний легких и прочих", - сказала Никитенко.

Пресс-секретарь Обь-Иртышского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Наталья Баркова рассказала ТАСС, что в Омске в ночные и утренние часы возможны метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в атмосфере. "В таком случае мы вводим ограничения по выбросам для ряда предприятий. В настоящий момент условия [днем] способствуют рассеиванию вредных примесей", - сказала Баркова.

Она добавила, что появление в Омской области дымки обусловлено восточным ветром у земли и на высоте. "Поэтому воздушные массы с дымом идут от Красноярского края к нам", - уточнила представитель УГМС.

Площадь пожаров в лесах Красноярского края составляет почти 750 тыс. га, на территории края действует 124 лесных пожара. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Пожары действуют в Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах. Угрозы населенным пунктам нет.