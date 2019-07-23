Прокуратура проверит информацию о дырах в стенах детсада в Барнауле

БАРНАУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку по сообщению в региональном СМИ о плохом состоянии детского сада в Барнауле. Об этом сообщается во вторник на сайте прокуратуры по Алтайскому краю.

"В связи с размещением <...> публикации "Барнаульцев ошарашил "ремонт" в детском саду с дырами в стенах и облупившейся штукатуркой", <...> организовано проведение проверки соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе обеспечение безопасности их жизни и здоровья в МБДОУ "Детский сад №249", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, проверку будут проводить сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора по Алтайскому краю и территориального отдела надзорной деятельности № 1 по Барнаулу ГУ МЧС по региону. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.