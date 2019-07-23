Ростехнадзор сообщил, что в кузбасской шахте, где погиб горняк, была угроза взрыва

"Днем 18.07.2019 г. (на следующий день после производственного ЧП - прим. ТАСС) в режиме постоянного государственного надзора инспекторами управления проведен осмотр горных выработок шахты. По результатам контрольно-надзорных мероприятий <…> [выявлены нарушения], а именно: выработка находилась во взрывоопасном состоянии (зафиксировано отложение угольной пыли взрывоопасной концентрации выше допустимой)", - говорится в тексте ответа.

КЕМЕРОВО, 23 июля. /ТАСС/. Горная выработка шахты "Анжерская-Южная" в Кузбассе, где 17 июля обрушилась порода и погиб проходчик, находилась во взрывоопасном состоянии. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщили в Сибирском управлении Ростехнадзора.

В ведомстве также сообщили, что в ходе проверки после происшествия на шахте были выявлены и другие нарушения промышленной безопасности, в частности, проходческий комбайн эксплуатировался в неисправном состоянии.

17 июля в вентиляционном штреке шахты "Анжерская-Южная" обрушилась горная порода. В этот момент в забое находились 66 горняков, один из которых погиб. Решением суда по результатам проверки Ростехнадзора работа шахты была частично приостановлена на 45 суток.

По факту происшествия прокуратурой Кузбасса и СУ СК РФ по Кемеровской области проводится проверка.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. Добыча угля на предприятии при этом продолжается.