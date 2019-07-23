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Паводок в Иркутской области

Вода откачана из всех домов и соцобъектов Иркутской области

Всего за время паводка в 109 населенных пунктах региона было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов
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© Пресс-служба МЧС РФ по Новосибирской области/ТАСС

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Спасатели откачали воду из последних семи домов, которые оставались подтопленными в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, сообщило во вторник региональное ГУ МЧС.

"Отведена вода из последних подтопленных в результате паводка домов в городе Тулуне. <…> Впереди еще огромный объем восстановительных работ, однако первый этап - отведение воды с территории домов и социальных объектов - можно считать завершенным", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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