Вода откачана из всех домов и соцобъектов Иркутской области

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Спасатели откачали воду из последних семи домов, которые оставались подтопленными в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, сообщило во вторник региональное ГУ МЧС.

"Отведена вода из последних подтопленных в результате паводка домов в городе Тулуне. <…> Впереди еще огромный объем восстановительных работ, однако первый этап - отведение воды с территории домов и социальных объектов - можно считать завершенным", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести.