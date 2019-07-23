В Красноярском крае в 4,5 км от природного пожара находится поселок

КРАСНОЯРСК, 23 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в Красноярском крае приблизился на расстояние 4,5 км к поселку Куюмба в Эвенкийском муниципальном районе на севере региона, сообщила пресс-служба правительства края.

"На особом контроле МЧС находятся девять населенных пунктов, где лесные пожары действуют в двадцатикилометровой зоне. Все они находятся в Эвенкии. Наибольшее внимание уделено поселку Куюмба (51 дом, 202 жителя), к которому огонь подошел на 4,5 км", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в министерстве лесного хозяйства края, проводится работа по защите поселка от огня. "У [пожара] интенсивность низкая, угрозы поселку нет, ветер сменился", - пояснил собеседник агентства.

По данным МЧС, пожар вблизи Куюмбы может быть потушен силами наземной группировки.

На севере региона горит около 750 тыс. га тайги. Большая часть из них - в зоне контроля, где возгорания тушат только при возникновении угрозы населенным пунктам или объектам экономики. Причины лесных пожаров носят природный характер: на севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке 30 градусов, наблюдаются сухие грозы. Дым от пожаров в крае достиг регионов Западной Сибири.