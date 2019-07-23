Глава Нижнеудинска заявил в прокуратуру о некачественном обследовании домов после паводка

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Глава города Нижнеудинска Иркутской области Александр Путов обратился в прокуратуру в связи с тем, что компания, с которой был заключен контракт на инструментальное обследование пострадавших от паводка домов, некачественно выполнила работу, но при этом требует ее оплатить. Подрядчик, не согласный с претензиями, тоже намерен обратиться в надзорное ведомство. "Компания имеет документы, лицензию, однако нам они не привезли ни одного специалиста, а наняли наших местных людей, которые полностью некомпетентны, без образования. Набрали студентов, которые приехали на каникулы, и они просто ходили по домам с ручкой и бумажкой без каких-либо инструментов, а руководителем был назначен бывший работник муниципального учреждения, уволенный за неоднократные нарушения трудовой дисциплины. Это вызвало массовое беспокойство среди жителей, которые начали бояться за свое жилье, как проведут обследование, будет ли оно правильным, объективным, и это справедливо, потому что действительно эти дома фактически никто не обследовал. <…> Администрация по этому поводу обратилась в прокуратуру", - сказал ТАСС Путов.

Он уточнил, что контракт на 15 млн рублей на инструментальное обследование одной тысячи домов был заключен 16 июля с компанией "БайкалСвязьЭнергоСтрой". Сейчас он расторгнут, однако организация, по словам главы города, требует оплатить обследование 495 домов, которое успела провести. При этом компания не представила ни актов выполненных работ, ни дефектных ведомостей, ни смет, уточняет Путов. Во время действия режима ЧС власти имеют право заключать контракты на выполнение работ с единственным поставщиком без проведения торгов. Инструментальное обследование домов проводится для того, чтобы выяснить, подлежит строение восстановлению или его собственникам необходимо предоставить новое жилье. По словам мэра Нижнеудинска, сейчас администрация заключает контракты с другими организациями на проведение обследования. В город уже прибыли специалисты Московского государственного строительного университета, прорабатывается вопрос о привлечении еще двух подрядчиков. Правительственной комиссией по ликвидации последствий паводка поставлена задача завершить обследование и подготовить по его итогам документы на каждый дом до 10 августа. Позиция подрядчика Генеральный директор компании "БайкалСвязьЭнергоСтрой" (базируется в Иркутске), депутат Законодательного собрания Иркутской области Денис Шершнев сообщил ТАСС, что в сложившейся ситуации тоже намерен обратиться в прокуратуру. Он считает, что заказчик препятствует его компании выполнять взятые на себя обязательства. При этом Шершнев утверждает, что администрация Нижнеудинска со своей стороны не подписала с организацией контракт, но, несмотря на это, подрядчик приступил к работе, понимая, что ситуация экстренная. Он рассказал, что в Нижнеудинске к выполнению заказа были привлечены четыре местных специалиста с высшим образованием, а бывшего сотрудника муниципального учреждения, о котором говорит Путов, уволили через день после приема на работу. Специалисты измеряют фундаменты, делают фото- и видеофиксацию повреждений домов, фундаментов, несущих конструкций, возникших вследствие подтопления. По результатам обследования каждого дома составляется акт за подписью жильца, который присутствует при осмотре, на основании актов будут подготовлены отчеты.

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