Суд обязал губернатора Иркутской области уволить министра лесного комплекса

Ранее сообщалось, что губернатор региона Сергей Левченко считает, что Шеверда сохранит свою должность, пока идет расследование по уголовному делу о незаконных вырубках в государственном заказнике "Туколонь". Глава региона отметил, что претензии есть всегда, но министерство лесного комплекса за три года в три раза увеличило поступления в бюджет.

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд города Иркутска по иску прокуратуры региона обязал губернатора уволить в связи с утратой доверия арестованного по обвинению в превышении должностных полномочий Сергея Шеверду, министра лесного комплекса Иркутской области. Об этом сообщается во вторник на сайте региональной прокуратуры.

"Сегодня Кировский районный суд города Иркутска удовлетворил административное исковое заявление прокурора области о признании незаконным бездействия губернатора области, выразившегося в непринятии решения (указа) об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия регионального министра лесного комплекса Сергея Шеверды, и об обязании губернатора области устранить нарушения требований законодательства путем принятия решения в форме указа об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия регионального министра лесного комплекса", - говорится в сообщении.

Сергей Шеверда представил заведомо неполные и недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщает ведомство, что на основании ст. 13.1 закона "О противодействии коррупции" является основанием для увольнения в связи с утратой доверия. "Так, он "забыл" указать доход от продажи автомобиля в размере 1,7 млн рублей, доход от вкладов в кредитных организациях более 900 тыс. рублей, доход от продажи ценных бумаг на сумму более 3 млн рублей", - уточнили в ведомстве.

Решение суда в законную силу не вступило.

Дело о рубках в "Туколони"

Шеверде, который занимает пост министра лесного комплекса Иркутской области с июня 2016 года, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"). Дело против министра было возбуждено в сентябре 2018 года. По версии следствия, он незаконно назначил и согласовал сплошные санитарные рубки в государственном заказнике "Туколонь". Министр 7 июня был арестован на два месяца, он подал апелляцию, которая будет рассмотрена в понедельник.

В марте 2018 года правоохранительные органы обнаружили незаконные вырубки ценной древесины в заказнике "Туколонь". Было возбуждено уголовное дело, обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ, предъявлены экс-заместителю министра лесного комплекса Алексею Туги, который с февраля находится под арестом, директору Казачинско-Ленского лесхоза и инженеру-лесопатологу центра защиты леса Иркутской области.

По версии следствия, фигуранты назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.