Красноярские власти заявили, что ситуация с лесными пожарами контролируется

На севере края сейчас горит около 750 тыс. га тайги. Большая часть лесных массивов в зоне контроля, где возгорания тушатся только при угрозе населенным пунктам или объектам экономики. Причины пожаров носят природный характер, на севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30 градусов. Дым от пожаров достиг Западной Сибири.

ТАЕЖНЫЙ /Красноярский край/, 23 июля. /ТАСС/. Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае находится под контролем. На севере региона, где горит тайга, усилят группировку пожарных, сообщил во вторник журналистам губернатор Александр Усс.

"Часть людей после небольшого отдыха будет переброшена подальше на север, но не вглубь пожаров… Ситуация острая, но вполне контролируемая и не является критичной", - сказал Усс.

По его словам, угрозы от природных пожаров населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения пока нет, но дым от них приближается к Красноярску.

Губернатор также сообщил, что в тушении пожаров задействовано более тысячи человек, представляющих как местные силы, так и федеральную Авиалесохрану и пожарных из других сибирских регионов.

Ранее сообщалось, что на особом контроле властей девять населенных пунктов края, где лесные пожары действуют в двадцатикилометровой зоне. Все они расположены в Эвенкии.