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Паводок в Иркутской области

Единовременную выплату в Иркутской области получили 38,8 тыс. пострадавших от паводка

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло 23 июля провел в Тулуне рабочее совещание, где обсуждались вопросы восстановления нарушенных прав граждан
Полпред президента в СФО Сергей Меняйло (второй слева) во время рабочего совещания в Тулуне Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе
Описание
Полпред президента в СФО Сергей Меняйло (второй слева) во время рабочего совещания в Тулуне
© Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Единовременную материальную помощь по 10 тысяч рублей, которая предоставляется адресно на каждого человека, кто проживал и был официально зарегистрирован в зоне наводнения в Иркутской области, на утро вторника получили 38864 человека, сообщает пресс-служба полпреда президента в СФО Сергея Меняйло со ссылкой на данные МЧС.

Ранее сообщалось, что на 19 июля единовременную материальную помощь получили 37683 человека.

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"По данным МЧС, по состоянию на 06:00 (мск) единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей выплачена 38864 гражданам. В регионе организована работа 28 межведомственных консультационных пунктов. С целью восстановления утраченных документов обратилось 3122 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во вторник Сергей Меняйло провел рабочее совещание в Тулуне с участием специалистов правительства Иркутской области в сфере социальной поддержки населения, где обсуждались вопросы восстановления нарушенных прав граждан, пострадавших от паводка.

"Полпред посетил местное отделение Сбербанка России, через которое осуществляется выдача единовременных выплат пострадавшим от паводка, а также государственное автономное учреждение "Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". Полномочный представитель отметил, что, несмотря на объективные сложности, связанные с большим количеством обращений, важно принять меры для повышения оперативности работы с посетителями", - отмечается в сообщении.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести.

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РоссияМеняйло, Сергей ИвановичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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