Росгвардия направила 7 тонн гумпомощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Три партии гуманитарной помощи направили сотрудники Росгвардии для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Из аэропорта Кемерова в Иркутск вылетел военно-транспортный самолет Ил-76 Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, а из Красноярска и Абакана выдвинулись колонны автотранспорта. Росгвардейцы везут жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, вещи, которые были собраны в рамках акции Росгвардии "Чужой беды не бывает". Это одежда, продукты питания, предметы личной гигиены, питьевая вода - всего более 7 тонн гуманитарного груза", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в настоящее время в ликвидации последствий паводка продолжает принимать участие группировка Росгвардии, военнослужащие оказывают пострадавшим местным жителям помощь - откачивают воду из затопленных домовладений, разбирают завалы, доставляют питьевую воду, восстанавливают дома и социальные объекты.