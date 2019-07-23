Левченко расширил перечень мер поддержки для пострадавших от паводков в Иркутской области

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Единовременную материальную помощь, а также компенсации за утрату строений, предназначенных для содержания сельскохозяйственных животных, получат из регионального бюджета жители, пострадавшие в результате паводков в Иркутской области. Соответствующий указ подписал губернатор Сергей Левченко, сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.
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"В результате стихии люди потеряли не только дома и животных, но и сельскохозяйственный инвентарь, затоплены посевы. <…> Поэтому по итогам объезда пострадавших территорий и бесед с жителями губернатором Иркутской области Сергеем Левченко было принято решение о расширении ранее установленных мер поддержки из областного бюджета", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства региона Илью Сумарокова.
Документ предусматривает выплату единовременной материальной помощи в размере 20 тысяч рублей жителям, чьи личные приусадебные участки пострадали в результате паводка. Кроме того, будет предоставлена компенсация за гибель пчелосемей из расчета четыре тысячи рублей за одну пчелосемью. Из бюджета региона будет также компенсироваться потеря строений, предназначенных для содержания сельхозживотных.
"За одно потерянное скотоместо при содержании коров компенсация составит 16 тысяч рублей, при содержании крупного рогатого скота (за исключением коров) и лошадей - 14 тысяч рублей (но не более чем за два места), при содержании свиней, овец, коз - пять тысяч рублей (не более чем за пять мест), при содержании кроликов и сельскохозяйственной птицы - три тысячи рублей (не более чем за 10 мест)", - говорится в сообщении.
Новый документ дополняет меры поддержки, утвержденные указом главы региона от 4 июля 2019 года. Ранее подписанный документ определяет размер компенсаций вследствие гибели посевов, а также сельскохозяйственных животных и птицы из расчета 4,5 тыс. рублей на одну сотку (но не более 45 тыс. рублей), 50 тыс. рублей за одну корову, 25 тыс. рублей за утрату молодняка КРС (но не более 50 тыс. рублей). За утрату свиней, овец и коз полагается по 5 тыс. рублей (но не более 25 тыс. рублей).
За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.