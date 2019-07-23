"Шукшинские дни на Алтае" открылись кинофестивалем

БАРНАУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Всероссийские "Шукшинские дни на Алтае", посвященные 90-летию уроженца региона - актера, режиссера и писателя Василия Шукшина, во вторник открылись XXI Всероссийским Шукшинским кинофестивалем в Барнауле. В конкурсе полнометражных фильмов представлены десять лент, сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

"Миссия нашего фестиваля - подарить и показать нашим зрителям современное качественное и высокое искусство российское кино, которое заставляет человека задуматься, сопереживать, помогает решать важнейшие жизненные вопросы. Отобраны десять фильмов, и большинства в прокате не было", - сказал Томенко на открытии кинофестиваля.

Глава региона отметил, что в этом году в крае во время Шукшинских дней пройдет более 40 крупных мероприятий, посвященных литературе, кинематографии, народному творчеству. Задействованы Барнаул, малая родине Шукшина Сростки и еще десять территорий региона.

Открывает фестиваль фильм Алексея Петрухина "Последнее испытание" о захвате заложников на премьере мюзикла. Среди полнометражных фильмов в конкурсной программе этого года - военная драма "Война Анны" режиссера Алексея Федорченко, "Надо мною солнце не садится" режиссера Любови Борисовой, "Облепиховое лето" Виктора Алферова.

На открытии фестиваля присутствовали актриса театра и кино Алиса Гребенщикова, актер Андрей Мерзликин, продюсер и актер Игорь Жижикин, настоятель собора во имя святого благоверного и великого князя Александра Невского в Новосибирске, сценарист и кинорежиссер Александр Новопашин. Также на Шукшинский кинофестиваль приехали писатели, которые примут участие в литературных мероприятиях: Павел Басинский и Михаил Павлов из Москвы, Андрей Дмитриев из Харькова, Василий Авченко из Владивостока, Михаил Тарковский из Красноярского края и лауреат Шукшинской литературной премии этого года Игорь Корниенко из Ангарска.

Премия за лучший фильм будет вручена 27 июля на горе Пикет в селе Сростки. Там же вручат Шукшинскую литературную премию. Будет продолжена издательская традиция - переиздан 9-томник произведений Шукшина, издана книга с его рассказами, в том числе в аудиоформате.

Шукшинские дни

Всероссийские Шукшинские дни на Алтае пройдут с 23 по 27 июля в 43-й раз. Василий Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и актер фильмов "Калина красная", "Печки-лавочки" и других, лауреат Государственной премии СССР и Ленинской премии (посмертно).