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Лесные пожары в России

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 846 тыс. га

По оперативной информации на утро 24 июля, на территории края действует 125 лесных пожаров
Описание
© Виктор Чавайн/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Красноярского края увеличилась на 100 тыс. га и достигла почти 846 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет, свидетельствуют данные оперативной сводки регионального лесопожарного центра за среду.

"По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 24 июля 2019 года на территории края действует лесных пожаров - 125, на общей площади 845,923 га", - сообщается в сводке.

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Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит почти 839 тыс. га. Пожары действуют в Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах.

По данным на 09:00 (05:00 мск) вторника, в регионе горели леса на площади почти 747 тыс. га. В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. На особом контроле МЧС находятся девять населенных пунктов, где лесные пожары действуют в двадцатикилометровой зоне.

По данным пресс-службы министерства, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.

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РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
Лесные пожары в России
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