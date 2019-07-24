Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 846 тыс. га

"По оперативной информации на 09:00 (05:00 мск) 24 июля 2019 года на территории края действует лесных пожаров - 125, на общей площади 845,923 га", - сообщается в сводке.

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Красноярского края увеличилась на 100 тыс. га и достигла почти 846 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет, свидетельствуют данные оперативной сводки регионального лесопожарного центра за среду.

Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит почти 839 тыс. га. Пожары действуют в Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах.

По данным на 09:00 (05:00 мск) вторника, в регионе горели леса на площади почти 747 тыс. га. В крае продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. На особом контроле МЧС находятся девять населенных пунктов, где лесные пожары действуют в двадцатикилометровой зоне.

По данным пресс-службы министерства, причины лесных пожаров носят природный характер. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.