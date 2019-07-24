Для восстановления жилья и соцобъектов в Иркутской области создана отдельная структура

ТАСС, 24 июля. Специальная структура создана в Иркутской области для восстановления жилья на пострадавших от паводка территориях и капитального ремонта жилых и социальных объектов. Работы будет осуществлять Служба заказчика Иркутской области, сообщается в среду на официальном портале Иркутской области.

"Решение о создании такой специализированной структуры было принято сегодня на выездном заседании правительства Иркутской области. Основная цель создания государственного казенного учреждения "Службы заказчика Иркутской области" - организация и контроль строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых помещений, которые повреждены в результате чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Служба будет также заниматься восстановлением объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и защитных сооружений. Отмечается, что большая часть аварийно-восстановительных работ в режиме ЧС завершена, главная задача сейчас - восстановить права людей на жилье, особенно - в преддверии осени.

"Без специального подразделения, которое будет отвечать только за строительство, капитальный ремонт жилых объектов на территории Тулуна, Нижнеудинска, Тайшетского, Чунского и других районов решить эту задачу невозможно. Мы должны не только восстановить, но и создать новый облик пострадавших городов и поселков. Сделать это быстро, грамотно и с применением всех технологических стандартов", - цитирует портал председателя правительства региона Руслана Болотова.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.