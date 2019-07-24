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Паводок в Иркутской области

Для восстановления жилья и соцобъектов в Иркутской области создана отдельная структура

Служба займется организацией и контролем строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых помещений

ТАСС, 24 июля. Специальная структура создана в Иркутской области для восстановления жилья на пострадавших от паводка территориях и капитального ремонта жилых и социальных объектов. Работы будет осуществлять Служба заказчика Иркутской области, сообщается в среду на официальном портале Иркутской области.

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"Решение о создании такой специализированной структуры было принято сегодня на выездном заседании правительства Иркутской области. Основная цель создания государственного казенного учреждения "Службы заказчика Иркутской области" - организация и контроль строительства, реконструкции и капитального ремонта жилых помещений, которые повреждены в результате чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Служба будет также заниматься восстановлением объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры и защитных сооружений. Отмечается, что большая часть аварийно-восстановительных работ в режиме ЧС завершена, главная задача сейчас - восстановить права людей на жилье, особенно - в преддверии осени.

"Без специального подразделения, которое будет отвечать только за строительство, капитальный ремонт жилых объектов на территории Тулуна, Нижнеудинска, Тайшетского, Чунского и других районов решить эту задачу невозможно. Мы должны не только восстановить, но и создать новый облик пострадавших городов и поселков. Сделать это быстро, грамотно и с применением всех технологических стандартов", - цитирует портал председателя правительства региона Руслана Болотова.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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