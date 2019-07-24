Сроки выплат пострадавшим от паводков в Приангарье не ограничены по времени

"Все виды компенсаций жителям районов Иркутской области, попавших в зону паводков, будут выплачены в полном объеме. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, отвечая на вопрос журналиста о том, что якобы после 27 августа 2019 года выплаты материальной помощи в размере 10 тыс. рублей, а также 50 и 100 тыс. рублей за потерю имущества прекратятся", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Компенсации пострадавшим от наводнения в Приангарье будут выплачены в полном объеме, сроков, ограничивающих их по времени нет, сообщается в среду на сайте правительства Иркутской области.

В нем уточняется, что при необходимости власти используют для выплат средства резервного фонда Иркутской области.

Правительство региона, кроме того, рассматривает возможность увеличения размера социальной выплаты пострадавшим от наводнения на капитальный ремонт жилья, которая сейчас составляет не более 6 тыс. рублей за 1 кв. метр.

"На такой большой объем предстоящих работ за короткий срок местных строителей может не хватить. Мы должны будем организовать их приезд из других регионов, что повлечет дополнительные расходы. Поэтому постараемся, чтобы в этих шести тысячах за квадратный метр такие затраты не учитывались. Пока таких прецедентов нет, но при необходимости будем добавлять нужную сумму", - приводятся в сообщении слова губернатора.

За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.