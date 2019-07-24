Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась почти на треть

ТАСС, 24 июля. Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла за сутки почти на 30% - с 342,1 тыс. га до 458,7 тыс. га. Из-за пожаров в регионе наблюдается сильное задымление воздуха, в зоне задымления находятся 114 населенных пунктов, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в зоне задымления находились 35 населенных пунктов.

"В регионе действуют 112 пожаров в Бодайбинском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах на площади 458732,5 га, из них 9 пожаров локализованы на площади 9610 га. С начала пожароопасного периода на территории области зарегистрировано 883 лесных пожара на площади 709220,2 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество пожаров увеличилось на 187 случаев", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что также за сутки в три раза выросло число населенных пунктов, находящихся в зоне задымления - с 35 до 114.

По данным регионального Роспотребнадзора, превышение предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха пока зафиксировано только в городе Киренске - в 1,2 раза по содержанию оксида углерода.