Предприниматели Иркутской области получат землю на перенос бизнеса по льготным ценам

ТУЛУН, 24 июля. /ТАСС/. Предприниматели Иркутской области, чей бизнес пострадал во время паводка, получат землю по льготной цене для того, чтобы перенести его на другую территорию. Также предприниматели в зоне затопления получат льготы и беспроцентный кредит, сообщил в среду губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым и депутатами.
"За 2019 год все предприниматели, которые оказались в зоне затопления, <...> получат льготу. <...> Те предприниматели, которые захотят перенести свой бизнес на другое место, мы им по льготной цене выделим земельные участки", - сказал глава региона.
Также предприниматели смогут за счет Фонда развития малых городов получить беспроцентный кредит на восстановление бизнеса. Левченко отметил, что суммарно у фонда власти запросили 250 млн рублей.
Он пояснил, что всего 4-5% предпринимателей региона имели страховку на бизнес и имущество, поэтому на большие выплаты "рассчитывать не приходится". Также губернатор добавил, что на этой неделе состоится прием уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области Андрея Капитонова.
За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.