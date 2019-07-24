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Паводок в Иркутской области

Предприниматели Иркутской области получат землю на перенос бизнеса по льготным ценам

По словам губернатора региона Сергея Левченко, суммарно власти запросили у Фонда развития малых городов 250 млн рублей

ТУЛУН, 24 июля. /ТАСС/. Предприниматели Иркутской области, чей бизнес пострадал во время паводка, получат землю по льготной цене для того, чтобы перенести его на другую территорию. Также предприниматели в зоне затопления получат льготы и беспроцентный кредит, сообщил в среду губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым и депутатами.

"За 2019 год все предприниматели, которые оказались в зоне затопления, <...> получат льготу. <...> Те предприниматели, которые захотят перенести свой бизнес на другое место, мы им по льготной цене выделим земельные участки", - сказал глава региона.

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Также предприниматели смогут за счет Фонда развития малых городов получить беспроцентный кредит на восстановление бизнеса. Левченко отметил, что суммарно у фонда власти запросили 250 млн рублей.

Он пояснил, что всего 4-5% предпринимателей региона имели страховку на бизнес и имущество, поэтому на большие выплаты "рассчитывать не приходится". Также губернатор добавил, что на этой неделе состоится прием уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области Андрея Капитонова.

За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

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Якушев, Владимир ВладимировичРоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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