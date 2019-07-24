Предприниматели Иркутской области получат землю на перенос бизнеса по льготным ценам

ТУЛУН, 24 июля. /ТАСС/. Предприниматели Иркутской области, чей бизнес пострадал во время паводка, получат землю по льготной цене для того, чтобы перенести его на другую территорию. Также предприниматели в зоне затопления получат льготы и беспроцентный кредит, сообщил в среду губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым и депутатами.

"За 2019 год все предприниматели, которые оказались в зоне затопления, <...> получат льготу. <...> Те предприниматели, которые захотят перенести свой бизнес на другое место, мы им по льготной цене выделим земельные участки", - сказал глава региона.