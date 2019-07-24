Свидетель заявил, что охрана "Зимней вишни" не знала, где в здании хранятся огнетушители

"Точное количество огнетушителей и их место расположения я не знал", - сказал Колобовников. При этом он заявил, что в случае ЧП его обязанности входили задачи найти очаг возгорания и принять меры к тушению до прибытия сотрудников МЧС.

КЕМЕРОВО, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники охраны торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, во время пожара в котором погибли 60 человек и еще 79 пострадали, не знали, где находятся огнетушители. Но в их обязанности входили мероприятия по пожаротушению до прибытия МЧС, сообщил в среду на заседании Заводского районного суда Кемерова по делу по пожаре охранник ТЦ Олег Колобовников.

Кроме того, свидетель сообщил, что в охране четырехэтажного торгового центра работали всего три человека, официально они трудоустроены не были. Колобовников уточнил, что он следил за порядком сразу на двух этажах торгового центра - третьем и четвертом, где располагались кинотеатры, игровой детский центр, каток и кафе. Второй охранник в смене контролировал первый и второй этажи. Третий сотрудник охраны (старший смены) находился во время рабочей смены в охранной комнате, где располагались мониторы системы видеонаблюдения ТЦ и тревожная кнопка, которая принудительно приводит к срабатыванию системы пожарной сигнализации.

По словам Колобовникова, как только начался пожар, он побежал на четвертый этаж, где вместе с инструкторами детского игрового центра начал выводить людей. В момент пожара система вентиляции в здании продолжала работать, также работали лифты и эскалаторы.

Торговый центр "Зимняя вишня" был открыт в Кемерове в 2013 году и являлся одним из самых крупных ТЦ в городе, его общая площадь составляла 23 тыс. кв. метров. На четырех этажах здания располагались магазины, боулинг, каток, детский игровой центр и кинотеатры. Пожар в торговом центре произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждено три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.

В Заводском районном суде Кемерова рассматривается уголовное дело в отношении 8 обвиняемых. На скамье подсудимых руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" (устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ) Игорь Полозиненко и инженер компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, технический директор компании-собственника ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Георгий Соболев и гендиректора ККК Юлии Богдановой.