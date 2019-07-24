Минстрой призвал организовать субботники для уборки после паводков в Иркутской области

ТАСС, 24 июля. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев призвал власти Иркутской области организовать субботники для ликвидации последствий паводка.

"Есть такая практика ... - объявляются субботники, и весь город, весь район - от мала до велика - все выходят и очищают [территории]. Это общая беда и убираться надо всем вместе. Поэтому здесь нужно организовывать субботник", - сказал Якушев на совещании в Тулуне с губернатором области Сергеем Левченко и депутатами.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводка в 109 населенных пунктах области подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.