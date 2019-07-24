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Паводок в Иркутской области

Минстрой призвал организовать субботники для уборки после паводков в Иркутской области

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев отметил, что беда общая и "убираться надо всем вместе"
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на совещании в Тулуне Андрей Березкин/ТАСС
Описание
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев на совещании в Тулуне
© Андрей Березкин/ТАСС

ТАСС, 24 июля. Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев призвал власти Иркутской области организовать субботники для ликвидации последствий паводка.

"Есть такая практика ... - объявляются субботники, и весь город, весь район - от мала до велика - все выходят и очищают [территории]. Это общая беда и убираться надо всем вместе. Поэтому здесь нужно организовывать субботник", - сказал Якушев на совещании в Тулуне с губернатором области Сергеем Левченко и депутатами.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводка в 109 населенных пунктах области подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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