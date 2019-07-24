В Рослесхозе ожидают, что смог от пожаров в Иркутской области сохранится до конца недели

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Задымленность в населенных пунктах Иркутской области, где действуют природные пожары, будет наблюдаться как минимум до пятницы, сообщил в среду журналистам советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов.

"Прогноз пока не совсем благоприятный по ветровой нагрузке. Обещает Гидромет, что где-то в пятницу начнутся незначительные подвижки воздуха со скоростью ветра 2-3 метра в секунду. Очень надеемся, что этот поддув поможет не раздувать пожары, но и смог немножко развеется", - сказал Агафонов.