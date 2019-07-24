В Рослесхозе ожидают, что смог от пожаров в Иркутской области сохранится до конца недели

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Задымленность в населенных пунктах Иркутской области, где действуют природные пожары, будет наблюдаться как минимум до пятницы, сообщил в среду журналистам советник руководителя Рослесхоза Александр Агафонов.
"Прогноз пока не совсем благоприятный по ветровой нагрузке. Обещает Гидромет, что где-то в пятницу начнутся незначительные подвижки воздуха со скоростью ветра 2-3 метра в секунду. Очень надеемся, что этот поддув поможет не раздувать пожары, но и смог немножко развеется", - сказал Агафонов.
Он также сообщил, что на тушение очагов пожаров, которые находятся в труднодоступной местности, не планируется привлекать авиацию, поскольку это потребует больших затрат, а должного эффекта не принесет.
Ранее сообщалось, что за сутки площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла почти на 30% - с 342,1 тыс. га до 458,7 тыс. га. В зоне задымления находятся 114 населенных пунктов. На сайте регионального управления Роспотребнадзора сообщается о превышении предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха в городе Киренске - в 1,2 раза по содержанию оксида углерода.