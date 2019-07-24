Семьи детей-инвалидов в подтопленных районах Иркутской области получат по 10 тыс. рублей

ТАСС, 24 июля. Власти Иркутской области установили дополнительную меру социальной поддержки для семей с детьми-инвалидами, находящихся на пострадавших от паводка территориях региона, единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей обеспечат родителям 400 детей, говорится в сообщении с официального портала Иркутской области.

"Дополнительная мера социальной поддержки установлена губернатором Иркутской области Сергеем Левченко для жителей, пострадавших от паводка. Это единовременная денежная выплата семьям, воспитывающих детей-инвалидов. На эти цели из областного бюджета выделено 4 млн рублей. Всего таких детей 400", - говорится в сообщении.

Выплату получат семьи, в которых проживают родные, а также приемные и находящиеся под опекой дети-инвалиды. Для получения социальной выплаты нужно обратиться в управление социальной защиты населения до конца ноября 2019 года.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.