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Паводок в Иркутской области

Депутаты просят иркутского губернатора о дополнительной поддержке пострадавших от паводка

На сессии Заксобрания 24 июля КПРФ исключила из повестки несколько законопроектов, которые, по мнению руководителя фракции Андрея Левченко, могут привести к дефициту областного бюджета

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол направил обращение губернатору Сергею Левченко с предложением найти правовой механизм предоставления пострадавшим от паводков в регионе дополнительных мер поддержки, предусмотренных снятыми с рассмотрения фракцией КПРФ законопроектами. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В среду на сессии Заксобрания фракция КПРФ, которой принадлежит большинство в региональном парламенте, исключила из повестки законопроекты об освобождении жителей пострадавших от паводка районов от уплаты транспортного налога и платы за электроэнергию, об упрощенном порядке предоставления древесины для строительства жилья и надворных построек. Также предлагалось обеспечить бесплатным двухразовым питанием детей из семей, пострадавших от наводнения, а предпринимателям дать льготы по налогу на имущество организаций. Руководитель фракции Андрей Левченко заявил, что эти законопроекты могут привести к серьезному дефициту областного бюджета.

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"Спикер Законодательного собрания Сергей Сокол обратился к губернатору Иркутской области Сергею Левченко с предложением найти правовой механизм и принять решения по установлению мер поддержки для пострадавших от наводнения, предусмотренных законопроектами, которые были исключены из повестки прошедшей сессии областного парламента", - говорится в сообщении.

В обращении на имя губернатора спикер отметил, что ситуация в районах стихийного бедствия "требует незамедлительного реагирования", так как положение местных жителей критическое. Он также подчеркнул, что снятые с рассмотрения законопроекты ранее получили положительный отзыв губернатора.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

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РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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