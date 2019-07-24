Депутаты просят иркутского губернатора о дополнительной поддержке пострадавших от паводка

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол направил обращение губернатору Сергею Левченко с предложением найти правовой механизм предоставления пострадавшим от паводков в регионе дополнительных мер поддержки, предусмотренных снятыми с рассмотрения фракцией КПРФ законопроектами. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В среду на сессии Заксобрания фракция КПРФ, которой принадлежит большинство в региональном парламенте, исключила из повестки законопроекты об освобождении жителей пострадавших от паводка районов от уплаты транспортного налога и платы за электроэнергию, об упрощенном порядке предоставления древесины для строительства жилья и надворных построек. Также предлагалось обеспечить бесплатным двухразовым питанием детей из семей, пострадавших от наводнения, а предпринимателям дать льготы по налогу на имущество организаций. Руководитель фракции Андрей Левченко заявил, что эти законопроекты могут привести к серьезному дефициту областного бюджета.