Прибайкалье готово софинансировать госпрограмму ликвидации "Усольехимпрома"

Ранее в интервью газете "Известия" глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что обанкротившийся "Усольехипром" - это "территория экологической катастрофы". Если не принять срочных мер, то, по ее словам, можно получить "экологический Чернобыль". Росприроднадзор обратился в правительство РФ с предложением принять госпрограмму по рекультивации промплощадки.

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области готовы инициировать внесение изменений в региональный бюджет, если будет принята и потребует софинансирования государственная программа по рекультивации территории обанкротившегося химического предприятия "Усольехимпром". Об этом в среду сообщил ТАСС председатель областного парламента Сергей Сокол.

"Госпрограмма по рекультивации отходов на площадке "Усольехимпрома" могла бы стать реальным механизмом решения этой опасной проблемы. И если потребуется, примем поправки в региональное законодательство и рассмотрим вопрос софинансирования из областного бюджета", - сказал Сокол.

Он отметил, что "Усольехимпром" - это глобальная экологическая проблема, которой уже 20 лет. "Депутаты областного парламента в Усолье-Сибирском бывают чаще, чем в других территориях области. Мы вместе с сотрудниками правоохранительных и природоохранных органов, экспертами, представителями общественности неоднократно выезжали на промплощадку, ввели парламентский контроль хода работ по подготовке к ликвидации отходов "Усольехимпрома". Сегодня можно констатировать, что нам удалось эту проблему актуализировать. Ситуацию под личный контроль взял председатель правительства России [Дмитрий Медведев], мы нашли полное понимание у главы Росприроднадзора Светланы Радионовой", - отметил Сокол.

Ситуация на промплощадке

Ранее сообщалось, что 18 июня Радионова посетила "Усольехимпром", она назвала экологическую ситуацию на промплощадке тяжелейшей, поскольку там наблюдаются высокие концентрации загрязняющих веществ в почве, химикатами заражены металлоконструкции, разрушены помещения цехов. На промплощадке находятся емкости с веществами, состав которых до конца непонятен. Также на территории расположен шламонакопитель, скважины, наполненные химическими веществами.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке было создано предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. В августе 2017 года "Усольехимпром" был признан банкротом, конкурсное производство в отношении "Усолье-Сибирского силикона" было открыто в сентябре 2016 года.

На территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения. С 1970 года на "Усольехимпроме" работал цех ртутного электролиза. В 1998 году он был закрыт как нерентабельный. Проект демеркуризации цеха сейчас проходит экологическую экспертизу, после получению положительного заключения он будет включен в нацпроект "Экология". Проект оценивается в 1,4 млрд рублей.