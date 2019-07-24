Под Новосибирском в ДТП с трактором и автомобилем погиб один человек

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. ДТП произошло в Новосибирской области с участием трактора Т-40 и автомобиля "Лада Калина", погибла 48-летняя пассажирка "Лады", пострадали водитель и двое пассажиров легковушки, в том числе 9-летний мальчик, сообщается в среду на сайте регионального МВД.

"Сегодня в 02:20 в Черепановском районе на 135 км федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" водитель автомобиля "Лада Калина", следовавший из Барнаула в Новосибирск, столкнулся с трактором Т-40, который выехал на трассу с прилегающей дороги. В результате происшествия погибла 48-летняя пассажирка "Лады". Кроме того, получили различные травмы 37-летний водитель и еще двое пассажиров этого же автомобиля - 29-летняя женщина и 9-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие доставлены в больницу. У взрослых диагностированы ушибы и ссадины, ребенок получил сотрясение головного мозга.

Полиция проводит проверку, устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Новость обновлена (12:26 мск) - добавлена информация полиции о погибшей