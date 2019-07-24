Меняйло: в случае превышении нормы содержания вредных веществ в Сибири введут режим ЧС

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в регионах Сибири, в которых наблюдаются задымление и запах гари, вызванные пожарами в Красноярском крае и Иркутской области, введут в случае, если специалисты зафиксируют превышение допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Об этом в среду сообщил ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция за введение режима ЧС в Сибири. На данный момент ее подписали более 56 тыс. человек.

"Руководители регионов держат ситуацию на контроле. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК - прим. ТАСС) по оксиду углерода не зарегистрировано. Это данные 175 лабораторий. В случае превышения ПДК сразу будет введен режим ЧС", - сообщил Меняйло.

Полпред также отметил, что задымление наблюдается в восьми регионах округа, оно вызвано пожарами, действующими на территории Красноярского края и Иркутской области.

"По прогнозу метеорологов, улучшение обстановки ожидается через 1-2 дня", - добавил он.

Площадь пожаров в лесах Красноярского края в настоящее время составляет почти 846 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет. Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и возгорание тушится в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. На севере края длительное время отсутствуют осадки, температура воздуха держится на отметке плюс 30 градусов, наблюдаются порывы ветра и сухие грозы.