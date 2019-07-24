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Избирком Республики Алтай принял списки кандидатов в депутаты Госсобрания от 13 партий

В региональном избиркоме отметили, что вопрос о регистрации будет решен не позднее 31 июля

ТАСС, 24 июля. Избирательная комиссия Республики Алтай приняла списки кандидатов в депутаты Госсобрания от 13 партий. Семь списков зарегистрированы, сообщили ТАСС в избиркоме региона.

"Избирательная комиссия Республики Алтай заверила 13 списков кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу, включающих в себя 331 кандидата. - сказал собеседник агентства. - Зарегистрированы списки семи партий - это парламентские партии, которые освобождены от сбора подписей. Шесть партий сдали подписи, и мы с ними пока работаем - они на проверке. Вопрос о регистрации будет решен не позднее 31 июля", - сказал собеседник агентства.

В списке семи партий, которым не потребовался сбор подписей - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Патриоты России", "Родина" и КПСС. По данным избиркома, они считаются поддержанными избирателями по итогам прошедших выборов и от обязанности сбора подписей избирателей освобождены.

Партии, списки подписей которых проверят до конца июля, - "Коммунисты России", "Парнас", Партия возрождения России, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Яблоко" и Партия роста.

В регионе применяется смешанная избирательная система: 30 депутатов избираются по одномандатным округам, 11 - в результате распределения мандатов между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями. Для регистрации необходимо представить подписи не менее 802 и не более 882 избирателей.

Выборы депутатов в Госсобрание региона пройдут в единый день голосования - 8 сентября. Также в этот день в регионе состоятся выборы главы Республики Алтай и председателя правительства .

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