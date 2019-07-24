Эксперт считает, что лесные пожары в Красноярском крае начинаются в местах лесозаготовок

КРАСНОЯРСК, 24 июля. /ТАСС/. Лесные пожары в Эвенкии на севере Красноярского края начинаются в местах лесозаготовок частными компаниями. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Артур Гаюльский.

По оперативной информации регионального Лесопожарного центра на 09:00 (05:00 мск) 24 июля 2019 года на территории края действует лесных пожаров - 125, на общей площади 845,923 тыс. га.

"Вообще эти пожары, в последние годы, начались - когда начались заготовки леса компаниями. Горит юг Эвенкии, там, где в основном идут вырубки, и фактически их никто не тушит", - сказал Гаюльский. По его словам, ранее пожары на территории Эвенкии тушились за счет федеральных средств.

"Ванавара (муниципалитет Эвенкии, - прим. ТАСС), сама территория, где ангарская сосна, там тушили по линии Минсельхоза РФ. <…> Байкит и Тура тушились на федеральные деньги, по линии охраны оленьих пастбищ", - отметил он. По словам Гаюльского, также к тушению лесных пожаров в Эвенкии привлекалось и местное население. "Сейчас четкой организации и понимания тушения пожаров нет", - подчеркнул он.

Основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба и борьба с огнем идет в случае угрозы населенным пунктам либо объектам инфраструктуры. Там горит почти 839 тыс. га. Пожары отмечены в Эвенкийском, Богучанском, Кежемском, Таймырском районах.