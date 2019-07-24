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Забайкальская больница выплатит компенсацию за неверное лечение онкобольной девочки

Врачи ошибочно приняли увеличение лимфоузлов у ребенка за проявление простуды

ЧИТА, 24 июля. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд в среду поддержал решение суда первой инстанции о взыскании с центральной районной больницы города Борзя 1,1 млн рублей компенсации за то, что врачи учреждения неправильно установили диагноз и несколько лет лечили онкобольного ребенка от простуды. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева, представлявшая интересы семьи ребенка в суде.

"Краевой суд сегодня рассмотрел апелляцию больницы и поддержал решение Борзинского городского суда о взыскании с районной больницы 1,1 млн рублей компенсации: 900 тыс. рублей должны выплатить ребенку и по 100 тыс. рублей - каждому из родителей", - сказала Коптеева.

Девочка несколько лет страдала от увеличения лимфоузлов, не могла свободно двигать руками и поворачивать голову. Несмотря на это, врачи Борзинской больницы лечили ее от обычного воспаления лимфоузлов на фоне простудных заболеваний и прописывали противовоспалительные лекарства.

Первые подозрения на онкологическое заболевание появились у родителей еще в 2009 году, но лишь спустя несколько лет врачи диагностировали ребенку вторую стадию рака, она перенесла две экстренные операции. При этом, как отметила Коптеева, представители больницы в ходе слушаний заявляли, что медицинская документы девочки утеряны, что не позволяет доказать вину врачей.

С иском в суд родители обратились еще в 2017 году. Они просили выплатить ребенку фактически 1,5 млн рублей, а им - по 150 тыс. рублей. К моменту принятия судебного решения девочке исполнилось 18 лет.

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