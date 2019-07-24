Новосибирские транспортные компании заявили о долге регоператора ТКО в 700 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Транспортные компании, занимающиеся вывозом мусора в Новосибирской области, в среду направили обращение к властям региона, в котором отмечают, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экология-Новосибирск" накопил долг перед транспортными организациями и полигонами более 700 млн рублей. Авторы обращения просят губернатора Андрея Травникова оказать содействие в разрешении сложившейся ситуации, сообщила ТАСС исполнительный директор компании ООО "ТБО" Руслана Новикова.

"Истекшее полугодие 2019 и финансовые результаты организаций <…> показывают, что задержки оплаты работ и услуг, выполненных транспортными организациями, полигонами влекут проблемы, ведущие к банкротству большинства организаций <…>. По предварительным подсчетам, региональный оператор по обращению с отходами - ООО "Экология-Новосибирск" сформировал задолженность перед транспортными организациями и полигонами в сумме более 700 млн рублей", - говорится в сообщении, составленном транспортными компаниями.

Компании отмечают, что не имеют возможности платить налоги и своевременно выплачивать заработную плату.

"Нагрузка <...> увеличивается, а свои обязательства по оплатам региональный оператор ["Экология-Новосибирск"] не выполняет и не принимает должным образом объемы [вывезенного мусора]. С апреля это началось. Апрель-май - это субботники - мы убираем город, всегда так было. В части законодательства отходы от субботника не являются твердыми коммунальными - всегда муниципалитеты объявляли отдельные торги на вывоз мусора после субботника, оплачивали. В этом году нам сказал региональный оператор - нет, мы вывозим субботник", - сообщила Руслана Новикова.

Она отметила, что за апрель-май "Экология-Новосибирск" приняла только 60% объема выполненных работ по вывозу мусора.

Позиция регоператора

В компании "Экология-Новосибирск" пояснили ТАСС, что возникшие разногласия во многом связаны со становлением новой системы обращения с ТКО.

"Предъявленные сегодня перевозчиками к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период. В связи с этим возникла необходимость проверки достоверности предъявленных объемов", - цитирует пресс-служба компании гендиректора Ларису Анисимову. В пресс-службе регоператора добавили, что сумма задолженности перед транспортными компаниями будет озвучена по результатам проверки.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами. Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск", которая также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.