Бизнес-омбудсмен Алтая подал документы для регистрации на выборах руководителя региона

ТАСС, 24 июля. Кандидат в главы Республики Алтай от партии "Справедливая Россия", бизнес-омбудсмен региона Леонид Ефимов подал документы для регистрации на выборах главы республики, сообщили ТАСС в среду в избиркоме.

"Леонид Ефимов стал четвертым из сдавших подписи. Будет проведена проверка подписей", - сказал представитель комиссии.

Прием документов для регистрации завершится 24 июля. Кандидаты в числе прочих документов обязаны представить в избирком не менее 81 подписи депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований региона (не менее 7% от общего числа депутатов).

Ранее документы в избирком подали кандидат от КПРФ, депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин, кандидат от ЛДПР, директор специализированной детско-юношеской школы по зимним видам спорта Дмитрий Софронов и врио главы региона Олег Хорохордин.

По данным избиркома, о намерении участвовать в выборах также заявили предприниматель Михаил Соловьев ("Народно-патриотическая партия России - власть народу"), директор Майминского сельскохозяйственного техникума Александр Чеконов ("Зеленые"), предприниматель Мерген Теркин (Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров) и предприниматель Александр Транов ("Гражданская инициатива").

46-летний Хорохордин был назначен врио главы 20 марта после отставки прежнего руководителя Александра Бердникова. До этого он был председателем Совета НП "ГЛОНАСС", замруководителя секретариата вице-премьера РФ.