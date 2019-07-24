В Туве, где действует режим ЧС, из-за ливней объявлено штормовое предупреждение

КЫЗЫЛ, 24 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Туве, где действует режим ЧС из-за паводка, сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС.

"Днем 24 июля и в течение суток 25-26 июля местами по Республике Тыва ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах 15-20 м/с, местами 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о возможных авариях на объектах энергетики и ЖКХ, падении деревьев и слабо закрепленных конструкций.

"В связи с обильными осадками возможно подтопление пониженных участков местности, населенных пунктов от разлива малых рек. Возможен размыв подъездов к паромным переправам, дорог и мостов, дамб на прудах и небольших водохранилища", - уточнили в ведомстве.

В Туве 13 июля паводок подтопил село Хондергей у рек Улуг-Хондергей и Аныяк-Хондергей. Из-за сильных дождей река вышла из берегов и подтопила 77 дворов, были эвакуированы 23 человека, в том числе 18 детей. 17 июля в Туве из-за повышения уровня воды в реках ввели режим чрезвычайной ситуации.