В пострадавшем от паводка Тулуне начался снос аварийных домов

ТАСС, 24 июля. Дома, признанные аварийными в городе Тулун в Иркутской области после паводка, начали сносить. Кроме того, расчищено уже 40 подворий, вывезено порядка 13 тыс. кубометров мусора, говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

"Спасатели и пожарные вновь возвращаются на уже расчищенные улицы для того, чтобы приступить к сносу аварийных домов. Жители смогли забрать уцелевшие вещи и предметы обихода, однако находиться далее в полуразрушенных постройках опасно для жизни", - говорится в сообщении.