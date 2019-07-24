В пострадавшем от паводка Тулуне начался снос аварийных домов

ТАСС, 24 июля. Дома, признанные аварийными в городе Тулун в Иркутской области после паводка, начали сносить. Кроме того, расчищено уже 40 подворий, вывезено порядка 13 тыс. кубометров мусора, говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.
"Спасатели и пожарные вновь возвращаются на уже расчищенные улицы для того, чтобы приступить к сносу аварийных домов. Жители смогли забрать уцелевшие вещи и предметы обихода, однако находиться далее в полуразрушенных постройках опасно для жизни", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС проводят расчистку завалов частных подворий, разбирают аварийные сооружения и дома, признанные непригодными для проживания. "За сутки расчищено 40 подворий, проведена откачка 2400 кубометров воды с приусадебных участков, вывезено 13 тысяч кубометров мусора, очищено 2,5 км дорог", - сообщают в ведомстве.
Работы ведутся тремя аэромобильными группировками, рассредоточенными по всем пострадавшим районам, более чем на 20 улицах и переулках, адресную помощь оказали уже по 33 заявкам от жителей.
За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.