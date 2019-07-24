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Паводок в Иркутской области

В пострадавшем от паводка Тулуне начался снос аварийных домов

Адресная помощь уже оказана жителям по 33 заявкам

ТАСС, 24 июля. Дома, признанные аварийными в городе Тулун в Иркутской области после паводка, начали сносить. Кроме того, расчищено уже 40 подворий, вывезено порядка 13 тыс. кубометров мусора, говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

"Спасатели и пожарные вновь возвращаются на уже расчищенные улицы для того, чтобы приступить к сносу аварийных домов. Жители смогли забрать уцелевшие вещи и предметы обихода, однако находиться далее в полуразрушенных постройках опасно для жизни", - говорится в сообщении.

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Сотрудники МЧС проводят расчистку завалов частных подворий, разбирают аварийные сооружения и дома, признанные непригодными для проживания. "За сутки расчищено 40 подворий, проведена откачка 2400 кубометров воды с приусадебных участков, вывезено 13 тысяч кубометров мусора, очищено 2,5 км дорог", - сообщают в ведомстве.

Работы ведутся тремя аэромобильными группировками, рассредоточенными по всем пострадавшим районам, более чем на 20 улицах и переулках, адресную помощь оказали уже по 33 заявкам от жителей.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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