В первом полугодии сократился экспорт необработанных лесоматериалов из Сибири

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Экспорт лесоматериалов в регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) за первые шесть месяцев 2019 года сократился на 3,2% и составил 1 млрд 361,6 млн долларов, при этом экспортные поставки необработанных лесоматериалов сократились на 23,2%, сообщила в среду пресс-служба СТУ.

"Экспорт лесоматериалов за I полугодие 2019 года составил 1 млрд 361,6 млн долларов (17% от общего стоимостного объема экспорта по региону) и по сравнению с I полугодием 2018 года уменьшился на 3,2%. <…> Поставки на экспорт лесоматериалов необработанных, задекларированных в таможенных органах СТУ, составили 2 млн 28 тыс. кубометров на 196,1 млн долларов (по сравнению с первым полугодием 2018 года снижение в физическом объеме на 22,8%, в стоимостном объеме - на 23,2%)", - говорится в сообщении.

Экспортные операции по вывозу лесоматериалов в регионе деятельности СТУ в январе - июне осуществляли 876 организаций. Они поставляли лесоматериалы в 52 страны. Почти 95% стоимостного объема заняли поставки в страны дальнего зарубежья, наибольшие были осуществлены в Китай, Японию, Египет и Германию. По экспорту обработанных лесоматериалов, по данным СТУ, наблюдается рост до 9 млн 493,7 тыс. кубометров на 1 млрд 165,5 млн долларов, что в физическом объеме на 4,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

"На протяжении последних лет наблюдается тенденция уменьшения доли экспорта круглого леса и увеличения вывоза обработанных лесоматериалов. В среднем, объем вывозимого круглого леса ежегодно снижается на 500 тыс. кубических метров, а объем экспорта лесоматериалов с высокой добавленной стоимостью увеличивается более чем на 1 млн кубометров", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По информации СТУ, изменения в значительной части вызваны таможенно-тарифной политикой государства - при вывозе обработанных лесоматериалов не нужно платить вывозную таможенную пошлину и получать лицензию на вывоз. Для "кругляка", без лицензии Минпромторга, действует ставка экспортной таможенной пошлины в размере 80% от стоимости, но не менее 55,2 евро за кубический метр. Таким образом, государство стимулирует развитие деревообрабатывающей отрасли и переработку внутри страны.

В состав Сибирского таможенного управления входят Алтайская, Иркутская, Кемеровская, Красноярская, Новосибирская, Омская, Томская, Тывинская, Хакасская таможни, а также Сибирская оперативная таможня.