Томский кукольный театр "2+ку" впервые после смерти основателя поставит его спектакль

ТОМСК, 24 июля. /ТАСС/. Кукольный театр "2+ку" в Томске, основатель которого Владимир Захаров в феврале погиб при пожаре, впервые после трагедии поставит его спектакль. Премьера постановки "Про ежика" с новой актрисой в главной роли состоится 27 июля, сообщила ТАСС директор театра Ирина Наумова.

"Мы восстановили спектакль, Ольга Сигаль будет вместо Захарова, и у нас будет новая премьера", - сказала Наумова.

Долгое время администрация не могла найти подходящего актера. Театр после пожара возобновил работу в марте, однако пока его посетители могли увидеть лишь видеозаписи выступлений Захарова. Также со своим спектаклем выходила на сцену его ученица Ольга Горелова, которая рассказала свою историю "Про кота".

Наумова сообщила, что в планах труппы - восстановить еще три-четыре постановки театра. Некоторые работы Захарова будут доступны зрителям только в формате видеозаписей.

Захаров и его детище известны в Томске и соседних регионах как "театр одного человека" - он сам возвел на участке в частном секторе одноэтажное здание театра и ряд других построек, изготавливал механические куклы, делал декорации, ставил спектакли и играл в них. В последнее время в репертуаре театра было 13 спектаклей. Захаров давал по несколько представлений в день, а заплатить за билет можно было, положив в специальный мешок ту сумму, которую сам зритель сочтет приемлемой.

Основатель театра "2+ку" Владимир Захаров погиб 1 февраля при пожаре в здании на территории театра. Основная версия пожара - замыкание электропроводки.