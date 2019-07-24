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Паводок в Иркутской области

В Тулуне увеличат количество техники для ликвидации последствий паводка

По словам представителя министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, сейчас в городе задействовано 150 единиц техники, в том числе спецтранспорт частных организаций
Руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Руслан Болотов (слева), губернатор Иркутской области Сергей Левченко (в центре) на заседании КЧС 24 июля Андрей Березкин/ТАСС
Описание
Руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Руслан Болотов (слева), губернатор Иркутской области Сергей Левченко (в центре) на заседании КЧС 24 июля
© Андрей Березкин/ТАСС

ТУЛУН, 24 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Иркутской области, руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Руслан Болотов потребовал от региональных ведомств и муниципальных властей увеличить количество техники на разборе завалов и сносе аварийных домов в пострадавшем от паводка Тулуне. В течение суток количество самосвалов должно быть увеличено на 30 единиц, сообщил Болотов на заседании КЧС в среду.

"Обеспечить присутствие дополнительно 30 самосвалов в течение суток и доложить", - сказал он.

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Представитель министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на заседании сообщил, что в Тулуне в ликвидации последствий паводка сейчас задействовано 150 единиц техники, в том числе спецтранспорт частных организаций.

По словам Болотова, в среду поступила информация, что одна из компаний решила снять с работ свою технику. "Выезд техники за пределы зоны чрезвычайной ситуации [возможен] только с письменного разрешения председателя КЧС. Вся техника будет возвращаться на место до тех пор, пока мы эти работы не закончим. Речь идет, в первую очередь, о гидроманипуляторах, погрузчиках и тяжелой бульдозерной технике. Количество единиц не должно снижаться", - подчеркнул глава КЧС.

За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадал город Тулун. В среду там приступили к сносу аварийных домов.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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