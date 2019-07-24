В Тулуне завершили обследование жилых домов, пострадавших от паводка

ТУЛУН, 24 июля. /ТАСС/. Обследование пострадавших от паводка жилых домов завершено в городе Тулуне Иркутской области, сообщил в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) ее председатель Руслан Болотов.

"Проведение обследования [домов] завершено в городе Тулуне. Акт, который выдается на руки гражданину, содержит не просто описание, в данном случае признание или непризнание жилого помещения [пригодным для эксплуатации], он содержит в случае его признания годным смету, в которой четко обозначены виды и состав работ, что позволяет гражданину приходить и заключать договор на капитальный ремонт", - сказал Болотов.

Он потребовал представить на заседании КЧС в четверг список пунктов приема заявлений от граждан на проведение капитальных ремонтов в их домах. Пункты должны работать с 08:00 до 22:00, чтобы договоры удалось заключить в максимально сжатые сроки. Болотов также сообщил, что определены 23 подрядные организации, которые будут заниматься капитальным ремонтом жилья в пострадавших от паводка районах.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 11 семей, жилье которых после наводнения признано непригодным для эксплуатации, получили сертификаты на приобретение нового.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Сильнее всего пострадал город Тулун. В среду там приступили к сносу аварийных домов.