МЧС усиливает группировку в Сибири, где зафиксировано 350 очагов лесных пожаров

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. МЧС РФ усиливает группировку в ряде регионов Сибири, где сложилась непростая обстановка с лесными пожарами. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"МЧС России усиливает группировку в ряде регионов Сибири из-за пожароопасной обстановки. В Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха на данный момент из 350 очагов локализовано 40 очагов горения", - сказали в ведомстве.