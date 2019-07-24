МЧС усиливает группировку в Сибири, где зафиксировано 350 очагов лесных пожаров

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. МЧС РФ усиливает группировку в ряде регионов Сибири, где сложилась непростая обстановка с лесными пожарами. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.
"МЧС России усиливает группировку в ряде регионов Сибири из-за пожароопасной обстановки. В Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха на данный момент из 350 очагов локализовано 40 очагов горения", - сказали в ведомстве.
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В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации. В тушении участвуют более 1 тыс. человек и 130 единиц техники. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере нет, отметили в МЧС. В ведомстве также добавили, что угрозы населенным пунктам пока нет.
Ранее сообщалось, что на сайте change.org появилась петиция с требованием объявить в Сибири федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесах. Ее подписали более 65 тыс. человек.