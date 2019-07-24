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Паводок в Иркутской области

Помощь в 10 тыс. рублей получили 40,4 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области

Глава комиссии по чрезвычайным ситуациям Руслан Болотов поставил задачу завершить выплату материальной помощи и компенсаций 26 июля

ТУЛУН, 24 июля. /ТАСС/. Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 40,4 тыс. пострадавших от паводка жителей Иркутской области из 41,2 тыс. подавших заявления. Об этом в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

"По 10 тыс. рублей получили 40399 человек из 41189 подавших заявления", - сказал Родионов.

Он также сообщил, что за частичную или полную утрату имущества компенсации по 50 и 100 тыс. рублей получили 17004 человека из 17277 подавших заявления. Глава КЧС Руслан Болотов поставил задачу завершить выплату материальной помощи и компенсаций в пятницу, 26 июля.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
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