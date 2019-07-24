Помощь в 10 тыс. рублей получили 40,4 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области

ТУЛУН, 24 июля. /ТАСС/. Единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 40,4 тыс. пострадавших от паводка жителей Иркутской области из 41,2 тыс. подавших заявления. Об этом в среду на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

"По 10 тыс. рублей получили 40399 человек из 41189 подавших заявления", - сказал Родионов.

Он также сообщил, что за частичную или полную утрату имущества компенсации по 50 и 100 тыс. рублей получили 17004 человека из 17277 подавших заявления. Глава КЧС Руслан Болотов поставил задачу завершить выплату материальной помощи и компенсаций в пятницу, 26 июля.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.